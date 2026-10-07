GOETHE – WERTHER – EISERMANN

Mit ihrer einzigartigen Verbindung aus Schauspiel und Musik machen André Eisermann und Jakob Vinje Goethes Sturm und Drang-Meisterstück „Die Leiden des jungen Werther“ zu einem mitreißenden Bühnenerlebnis.

Über den zarten Kompositionen Vinjes stürzt sich Eisermann in Werthers Worte und Gedanken und lässt seine von Lotte unerwiderten Gefühle eindrucksvoll lebendig werden. Was vor über 25 Jahren als einmaliges Projekt begann, entwickelte sich zum gefeierten Publikumserfolg mit mehr als 800 Aufführungen. Eine Performance voller Sprachkraft, Musikalität und emotionaler Wucht, die zeigt, wie unmittelbar, berührend und gegenwärtig Goethes Werther bis heute ist.