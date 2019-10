Goethe, Schiller, Shakespeare und Co. – Klassiche Texte auf der (Schultheater-)Bühne

Ein "richtiges" Theaterstück soll es sein. Am besten ein "Klassiker". Goethe, Schiller, Shakespeare und Co. sind auch auf der Schultheaterbühne immer wieder gefragt. Beim Blick ins Reclam-Heft zeigt sich allerdings, es gibt höchstens fünf geeignete Rollen und für Mädchen ist noch weniger dabei. Und was macht man nur mit dem vielen Text, der zudem den heutigen Hör- und Sprechgewohnheiten ganz fremd ist? Wie findet man also eine Form? In diesem Workshop setzen wir uns mit verschiedenen Methoden auseinander, um einen klassisch-dramatischen Text greifbar zu machen, ihn sich anzueignen und ins Jetzt zu holen.

Bitte bequeme Kleidung mitbringen!