Goetz Steeger & Tobias b.Deutung Unterberg

Nach "User" und "Nutzlose Zeugen" ist "Am Ende der Parade" Goetz Steegers drittes Solo-Album. Das Epizentrum der vierzehn Songs sind die Texte. Es geht um die Traumata der Gegenwart: Migration und Rassismus, soziale Fallhöhe im späten Neoliberalismus, der rechte Aufmarsch... abgebildet in alltäglichen Beobachtungen und aus verschiedenen Perspektiven. All das fügt sich auf dem Album zu einer Erzählung der Jetztzeit zusammen – mit offenem Ende natürlich, aber keinesfalls ohne Hoffnung.

Alles andere als Nebensache ist dabei die Musik. Goetz Steeger genießt den stilistischen Bruch und die scharfen Kontraste: der melodiös getragene Cellopart während des Straßenbrandes in „Nach Vorne“, der destruktive Gitarrenkrach vorm Tresen des Jobcenters in „Rolex und die Zeit“, die stoische Ruhe eines Kontrabasses, als das Navi im Auto plötzlich Befehle austeilt in „Maurice“. Im Stück „Ankunft“ ist es die ebenso traurige wie wunderschöne Reiseerzählung einer in Deutschland angekommenen Oud und in „Everything Is Free“ das gleichmütige Horn, das wie immer umsonst spielt, aber dafür als einziges Instrument die Tonart hält.

Auf der Jury-Longlist vom Preis der deutschen Schallplattenkritik stand die Platte im Frühjahr 2019 gleich zweimal: Unter "Alternative" und unter "Liedermacher".

obias b.Deutung Unterberg und Goetz Steeger sind bei Weitem keine unbeschriebenen Blätter: Tobias Unterberg ist seit langem hochdotierter Komponist für Theatermusik, spielte u.a. bei Peter Gabriel, mit New Model Army und Deine Lakaien ist er regelmäßig unterwegs. Seine frühere Band Inchtabokatables gilt als erste Punk/Indie-Band, die nur mit Streichinstrumenten spielte, heute ist sie Legende.

Goetz Steeger tourte mit seinen Bands die Goetzen und Rotes Haus (u.a. auch mehrfach im franz.K) in den letzten 2 Jahrzehnten durch die Clubs, produzierte u.a. die letzten beiden Alben von Franz Josef Degenhardt und ist freier Radioautor u.a. für Deutschlandradio-Kultur und den NDR.

Seine Alben „User“ und „Nutzlose Zeugen“ nannte die Presse „Diamanten autonomer Musik“. Das aktuelle Album „Am Ende der Parade“ erschien am 17. Mai.