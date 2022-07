Ladies night

Sie sind arbeitslos, vollkommen pleite und ohne jede Perspektive: zehn ehemalige Arbeiter aus unterschiedlichen Branchen in Schwaben.

Dazu kommt Ärger in den Beziehungen. Kurz: Sie sind richtig am Ende und es gibt keinen Ausweg – oder vielleicht doch? Wieso verdienen die Men-Strip-Stars ‚Chippendales‘ viel Geld mit Ausziehen während sie stempeln gehen?

Sie sind zwar zu dick, zu schmächtig oder zu alt, aber sie wollen es versuchen. Also trainieren, tanzen und strippen sie, was das Zeug hält – heimlich natürlich, nicht einmal ihre Frauen sollen etwas davon wissen. Immer wieder droht der große Plan zu scheitern, jeder hat Angst, sich zu blamieren. Doch der Vorverkauf läuft blendend, die Frauen zahlen für ihre nackten Tatsachen und am Ende ist der Wunsch, dem Elend zu entkommen, stärker als die Schamgrenze – und die Show ein Triumph.

Und vielleicht machen nicht nur Kleider Leute …