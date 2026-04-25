Goin' Crazy With The Blues

Original Prague Syncopated Orchestra.

Michael Chomiszak Trompete –– Jan Pospíšil, Vojt?ch Pospíšil Saxophon & Klarinette –– Mat?j Šmíd Posaune und Gesang –– Jií Gilík, Iva Bla?ková Klavier –– Tomáš Mika, Jan Brabec Banjo –– Pavel Jure?ka Sousaphon & Kontrabass

Diese Band ist eine Legende! Der sogenannten Hot Dance Music der 1920er und 30er Jahre, dem frühen Blues und dem Early Swing hat sich das O.P.S.O. seit 1974 verschrieben.

Und das auf eine authentische und historisch fundierte Art und Weise der Interpretation, dass man glaubt, man hört einer Schellack-Platte zu. Derzeit gibt es wohl keine Formation, die diesen Sound stilechter zum Klingen bringt. Tauchen Sie im Neuensteiner Rittersaal in die Roaring Twenties ein — in die Welt der Grammophone, Nadelstreifen, Jazzclubs, des Charlestons und des Foxtrotts. Passend zu den Tunes sagen Sie wahrscheinlich You’re Driving Me Crazy oder Sweet Like This.