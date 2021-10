Going Abroad: Wie bereite ich mich für ein Auslandssemester vor?

Du wirst in den nächsten Monaten Dein Auslandssemester in den USA starten und weißt nicht, was Dich erwarten wird? Wir geben Dir die wichtigsten Informationen vor dem Abflug mit und gehen auf häufig gestellte Fragen ein:

Wie gehe ich mit dem Kulturschock und Heimweh um?

Welchen Versicherungsschutz benötige ich?

Soll ich ein Bankkonto in den USA eröffnen?

Wie kaufe ich ein Auto?

Wir geben Dir darüber hinaus Einblicke aufs Campusleben. Im Anschluss hast Du die Möglichkeit individuelle Fragen zu stellen.

Ort: Online via Zoom @ www.dai-tuebingen.de/abreise

In englischer Sprache.

Im Rahmen der International Education Week (Mo. 15.11. bis Freitag 19.11.)