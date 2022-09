Special Guest:

WOLFCHANT + Opener (TBC)

Keine Frage –DIE APOKALYPTISCHEN REITER werden die Hallen im Herbst zum Kochen bringen. VOLLE.KRAFT.VORAUS. hätte kein besseres Tourmotto sein können. Mit einem wilden Ritt durch mehr als 25 Jahren Geschichte, gespickt mit neuen Hymnen, können sich alte und neue Fans gemeinschaftlich unterhaken, um einen Abend voller Emotionen zu genießen. Als Support sind die Pagan Metaller WOLFCHANT mit dabei. Unbändige Live-Power, Spielfreude und maximale Energie –DIE APOKALYPTISCHEN REITER machen jede Show zum Erlebnis und lassen die Fans fühlen und spüren, was die Magie der REITERMANIA ausmacht. Zum ersten Mal seit fünf Jahren geht die Band wieder auf Clubtour –im Gepäck natürlich das neuste Top 10 Album „WILDE KINDER“.

Mit einer Gitarrenmacht, die einer kampflustigen Armee nahekommt, durchbrechen DIE APOKALYPTISCHEN REITER auf „WILDE KINDER“ unsere inneren Mauern. Alles klingt in jeder Sekunde nach den Reitern, so wie man sie kennt und liebt. In dunklen Stunden löst die Band genau das ein, was sie die ganze Zeit gepredigt hat. Einst schien uns noch die Sonne aus dem Arsch, jetzt haben wir sie im Herzen. Denn „… hab Mut, alles ist gut“ oder „… ich heile, weil ich vergebe“ sind genau die leichten Botschaften, die wir aktuell gut gebrauchen können.