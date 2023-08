Gold auf dem Gras - Gypsy-Klänge aus Osteuropa

„Sovnakaj Pe Tchar“ bedeutet wohl so viel, wie „Gold auf dem Gras“. Ob nun die blühenden Butterblumen gemeint sind, die Rapsfelder oder die Sonne, die sich auf der Wiese ausbreitet, sei dahin gestellt.

Das Gelb erstreckt sich bis zum Horizont über das Land, über das seit Jahrhunderten das fahrende Volk zieht und mit ihm seine Lieder und Tänze. Das Ensemble Zariza Gitara, ein Trio aus der Ukraine, Russland und Deutschland, spielt diese Lieder so lebensfroh, als säßen sie gerade am Lagerfeuer. Und hier zeigt sich, dass Musik keine Grenzen und Ideologien kennt und die völkerverbindende Sprache für Frieden ist. Die Mütter und Väter haben die gleichen Lieder gesungen, von Liebe, Leid und Sehnsucht, von Festen und von der Trauer – so alt wie die Reisen der Völker und so frisch wie jeder neue Aufbruch.

Konzert #49 € 25 erm. 22

Zariza Gitara

Valeriya Shishkova Gesang / Sascha Skripka Violine / Oleg Matrosow Gesang & Gitarre