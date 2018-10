Bernstein, das zu Stein gewordene Jahrmillionen alte Harz, zierte schon ganze Zimmer quasi als wertvoller Tapeten-Ersatz. Heute ziert Bernstein hauptsächlich den Menschen in Form von Schmuck. Am Sonntag, 04. November, von 10 bis 17 Uhr, präsentiert im Kurhaus die Edelsteinschleiferei Trilogie aus Bad Grönebach verschieden Schmuckobjekte wie zum Beispiel Ringe, Armreife, Halsketten und vieles mehr aus dem Gold der Ostsee, wie Bernstein auch genannt wird. Staunen Sie über die verschiedenen Farbnuancen, über die Transparenz und über die fossilen Einschlüsse in diesen Halbedelsteinen und lassen Sie sich von der Fachfrau erklären, wie man echten von imitiertem Bernstein unterscheiden kann.