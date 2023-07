Goldbacher Lichterfest

Goldbach wird am Lichterfest von einem Meer aus ca. 35.000 farbigen Lichtern in eine fantastisch leuchtende Welt verwandelt.

Die reizvolle Landschaft, am Fuße der Fränkischen Berge, 3 Kilometer östlich von Crailsheim gelegen, wird am Abend Tausende Besucher, Kinder und Erwachsene, aus dem umliegenden Frankenland und weit darüber hinaus, für einige Stunden in eine andere Welt versetzen. Auf dem Festplatz kann man sich darüber hinaus bei Speis und Trank im Anschluss unterhalten. Neben dem eigentlichen Veranstaltungsgelände sind auch im Ortsteil Goldbach selbst viele Vorgärten illuminiert.

Wer einmal erlebt hat, welche Verzauberung von diesem Fest ausgeht, wer einmal gesehen hat, wie die Augen der Kinder strahlen und wie die Blicke der Erwachsenen von Bewunderung erfüllt sind, der kommt garantiert immer wieder zu diesem grandiosen Ereignis.