Goldbergfest 2026

Das Fest beginnt am Freitag um 17.00 Uhr mit Auftritten der Schulbands des Goldbergs. Die Gemeinschaftsschule, Realschule, die Gottlieb-Daimler-Schule und das Goldberggymnasium mit Schul- und Lehrerband rocken auf dem Berliner Platz. Am Samstag ab 13.00 Uhr präsentieren sich Institutionen und Vereine, die auf dem Goldberg aktiv sind und laden zu interessanten Gesprächen und Informationsaustausch ein. Es gibt viele Spielmöglichkeiten und Bastelangebote für die Kinder. Elternvereine bieten Kaffee und Kuchen an. An manchen Ständen kann man landestypische Spezialitäten kosten Das Bühnenprogramm startet ebenfalls gegen 13.00 Uhr mit einer lustigen Runde Bingo. Bis gegen 17.00 Uhr wechseln sich dann auf der Bühne Tanzgruppen, Sportakrobatik und Folklore ab. Am Sonntag gibt es um 10.00 Uhr den Ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel. Danach folgt der Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück. Gegen 15.00 Uhr endet das Fest. Während des gesamten Wochenendes kümmert sich der Bürgerverein Goldberg um die Bewirtung. Es gibt ein vielfältiges Angebot an Speisen. Neben den klassischen Roten und Thüringern, auch Rinderrote und mindestens ein vegetarisches Gericht, und natürlich Pommes. Das Ganze zu familienfreundlichen Preisen.