Meister der Magie Tour 2024 -25

Golden Ace

Die Magier „Meister der Magie“ Tour 2024/25.

Die Magier und Hypnotiseure Golden Ace gehören derzeit zu den erfolgreichsten Newcomern der Branche.

Nach ihrer letzten restlos ausverkauften Deutschlandtourneekehren die beiden Künstler mit einem neuen Programm zurück und werden in dengrößten Theatern von 100 verschiedenen Städten auftreten. Die Show mit dem Titel "Meister der Magie" präsentiert die Vielseitigkeit der beidenAusnahmekünstler, die sich bewusst nicht nur auf einen spezifischen Bereich der Magiebeschränken.Die Aufführung verspricht eine faszinierende Reise durch alle beliebten Bereiche derMagie, wobei das Golden Ace den fast vergessenen Charme der klassischen Magie und die atemberaubenden Illusionen der modernen Zauberkunst zu kombinieren versteht.

Die Magier und Hypnotiseure beeindrucken nicht nur durch ihre visuellen Effekte, sondern auch durch ihre Fähigkeit, freiwillige Zuschauer in einen hypnotischen Schlaf zuversetzen und dabei die erstaunlichen Fähigkeiten des Unterbewusstseins zu enthüllen.Die Aufführung bietet jedoch nicht nur spektakuläre Magie, sondern auch eine Prisecharmanten Humor.

Die Künstler geben den Besuchern die Gelegenheit, mehr überKörpersprache zu erfahren, indem sie die Gedanken ihrer Gäste lesen und ihnenmühelos Informationen entlocken.Die Zuschauer werden in eine Welt entführt, in der das Staunen noch lebendig ist. Indieser Welt scheint die Zeit still zu stehen, während die Magier scheinbar heimlich am Rad der Zeit drehen. Ein Erlebnis, das die Grenzen zwischen Realität und Illusionverschwimmen lässt und die Zuschauer mit einer tiefen Faszination zurücklässt