Das Magierduo Golden Ace gehört zu den Newcomern der Branche. Doch weil ihr Programm so ungewöhnlich und überraschend ist, eroberten die Magier und Hypnotiseure Alexander Hunte und Martin Köster die Bühnen von Deutschland im Sturm.

Zur Bühnenvorstellung des Golden Ace sollte man alles vergessen, was man bislang gesehen und erlebt hat, denn das Magierduo sieht Gedanken vorher, beeinflusst Zuschauer so, dass sie tun werden, was sie wollen, obwohl sie glauben, nach freiem Willen zu handeln. Eine Show mit Hypnose und magischen Überraschungen: Poetisch, spannend, aufregend, gepaart mit charmantem Humor, mit dem die beiden Magier die Zuschauer begeistern. Immer wieder müssen die Zuschauer über den eloquenten, leicht ironischen Humor der Magier lachen, während sie langsam begreifen, dass jedes der Kunststücke und Geschichten seine magische Schönheit und eigene Bedeutung hat.

Aber nicht nur die Illusionen bringt das Golden Ace auf die Bühne. Auch die leisen Töne der Hypnose stimmen die Magier an und zeigen Phänomene, die den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Erleben Sie die packende Bühnenshow des Golden Ace, welche bei einigen Terminen mit einem Gängemenü kulinarischer Köstlichkeiten kombiniert wird. Ein unvergessliches Dinnererlebnis mit Künstler zum Greifen nahe in exklusivem Ambiente.