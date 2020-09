Golden Ace - Die Magier - Die Magier

Das Magierduo Golden Ace gehört zu den Newcomern der Branche. Doch weil ihr Programm so ungewöhnlich und überraschend ist, eroberten die Magier und Hypnotiseure Alexander Hunte und Martin Köster die Bühnen von Deutschland im Sturm.

Nach der ausverkauften Tour 2017/18 ist das Magierduo jetzt mit ihrer neuen „Stell dir vor Tour 2019/20“ in über 80 Städten zu Gast.

Die Magier und Hypnotiseure wissen mit ihrer außergewöhnlichen Bühnenshow zu begeistern!

Zur Bühnenvorstellung des Golden Ace sollte man alles vergessen, was man bislang gesehen und erlebt hat, denn das Magierduo sieht Gedanken vorher, beeinflusst Zuschauer so, dass sie tun werden, was die Magier wollen, obwohl sie glauben, nach freiem Willen zu handeln.

Auch die leisen Töne der Magie hat das Duo Golden Ace in die neue „Stell dir vor Tour 2019/20“ eingebaut. Mit charmanten Geschichten zum Nachdenken bauen die Magier die Brücke von der alten zur neuen Magie und erzeugen ein Notenspiel, welches ihren Gästen noch lange im Gedächtnis nachklingt.

Eine Show mit Hypnose und magischen Überraschungen: poetisch, spannend, aufregend, gepaart mit charmantem Humor, mit dem die beiden Magier die Zuschauer begeistern.