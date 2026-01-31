Golden Ace - Die Magier "Zirkel der Magie"

Nach ihrer ausverkauften Deutschlandtournee kehren die Magier und Hypnotiseure Golden Ace mit einer brandneuen Show zurück, die tiefer in die Welt der Magie eintaucht, als je zuvor.

Mit ihrem Programm „Zirkel der Magie“ entführen die Magiekünstler ihre Zuschauer in die verborgenen Welt der magischen Zirkeln – jener sagenumwobenen Gemeinschaften, die seit Jahrhunderten das Wissen und die Macht der Magie bewahren.

Die Aufführung ist eine Hommage an die faszinierenden Geschichten und Rituale der Zauberkunst. Golden Ace kombiniert klassische Eleganz mit modernen Illusionen und erschafft so ein Erlebnis, das die Zuschauer in seinen Bann zieht. Von spektakulären visuellen Effekten bis hin zu atemberaubender Hypnose – in dieser Show wird jeder Moment zu einem magischen Ereignis.

Doch „Zirkel der Magie“ ist weit mehr als bloße Unterhaltung. Die Zuschauer werden Teil der Erzählung: Sie entdecken, was es bedeutet, Teil eines magischen Zirkels zu sein, und erleben hautnah, wie Zeit, Raum und Realität scheinbar aufgehoben werden.

Begleitet von charmantem Humor und erstaunlichem Gedankenspiel enthüllt Golden Ace die faszinierenden Kräfte des Unterbewusstseins und lädt das Publikum ein, Magie nicht nur zu sehen, sondern zu fühlen.

Weitere Infos auf golden-ace.de