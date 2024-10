Live-Performance mit Gesang, Gitarre, Viola, Elektronik und Visuals.

In Berlin seit Jahren Szene-Highlight, unvergessen der Auftritt von Theresa Stroetges 2012 beim Klangbad-Festival von Krautrocklegende Joachim Irmler. Die Multiinstrumentalistin bewegt sich immer wieder an den Rändern der experimentellen Musik. Ihr unkonventioneller Popsound ist beatgetrieben, verspielt, atmosphärisch und voller hymnischer Passagen. Bei uns im Club Voltaire präsentiert Golden Diskó Ship ihr neuestes und bisher eingängigstes Album „Oval Sun Patch“.

Nach dem Konzert Aftershow mit Strobocop vom Label Karaoke Kalk. Let’s hear and see and feel and dance!!