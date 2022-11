Golden Voices of Gospel (New York/USA) - "HALLELUJAH"

Die Golden Voices of Gospel sind einer der berühmtesten Gospelchöre weltweit! Sie waren der Gospelchor des „King of Pop“ Michael Jackson bei “Wetten Dass...“. Sie sind 2023 Special Guests bei der Welttournee von André Rieu und seinem Johann Strauß Orchester.

Die Golden Voices of Gospel laden auf ihre ganz persönliche und unnachahmliche Art zu einer Reise ein, die durch ein Jahrhundert der Spirituals, Traditionals und Gospels führt.Diese Musik drückt wie keine andere das Lebensgefühl, den Stolz und die Hingabe des weitaus größten Teils der schwarzen Bevölkerung der USA aus.

Das umfangreiche musikalische Repertoire, dieser charismatischen Stimmen lässt uns erahnen, dass die Wurzeln fast aller bedeutenden „modernen“ Musikrichtungen des letzten Jahrhunderts (Blues, Jazz, Rock, Beat, etc) zur Gospel-Musik reichen.

Sowohl moderne Gospelstücke als auch Lieder wie

Oh When The Saints, Glory Glory Halleluja,

Swing Low Sweet Chariot, Motherless Child,

Joshua t the Battle of Jericho, O Happy Day

laden das Publikum zum Zuhören und Mitmachen ein.