Goldene Oktobertage

Die Goldenen Oktobertage starten am Freitag, den 2. Oktober mit dem Kindertag auf dem Marktplatz.

Der beliebte Kinder- und Jugendflohmarkt am Samstag, den 3. Oktober findet wieder in der Max-Eyth-Straße, der Turmstraße und der Marktstraße sowie den kleinen Gassen dazwischen statt. Es ist keine Voranmeldung nötig. Wer mitmachen möchte, kommt morgens zum Aufbau und sucht sich einen freien Platz. Offizieller Start des Flohmarktes ist um 9:00 Uhr. Der Aufbau beginnt um 7:30 Uhr. Im Laufe des Tages werden 3 Euro pro Meter vom Cityring kassiert. Es sollen nur Kinder- und Jugendsachen verkauft werden.

Den Abschluss der Goldenen Oktobertage bildet wie gewohnt der Automobilsalon am Sonntag, den 4. Oktober 2026. Die Autohäuser in und um Kirchheim stellen ihre besten Stücke in der Innenstadt aus und informieren über die Fahrzeuge.

Erstmals wird es im Rahmen der Goldenen Oktobertage die Aktion „Kunst im Schaufenster“ geben. Bis 10. Oktober 2026 stellen Künstler aus Kirchheim und der Umgebung in ausgewählten Geschäften Werke aus.