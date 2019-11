Der goldene Topf

×

Mittels modernster Funk-Kopfhörertechnik entführen wir Sie auf eine theatralische und audiovisuelle KunstKlangReise der besonderen Art. Binaurale 3-D-Tonaufnahmen von Naturgeräuschen, sowie live eingespielte Musik - und Klangcollagen von Stephan Hänlein vermitteln jedem einzelnen Theatergast das Gefühl mitten im Geschehen zu sein. Die live gesprochenen Stimmen von Jens Nüßle und Susie Rosina Pochert lassen Sie in eine neue Form des „phantasievollen Hörens“ eintauchen. Wer mag sich nicht gerne an die Zeit der Hörspielkassetten erinnern, in der man die Außenwelt für einige Stunden vergaß?!Holographische, surreale Bilder, eigens für diese Produktion von dem Künstler Marcus Dreisigacker geschaffen, werden auf eine unsichtbare Gaze projiziert und lassen die Grenzen zwischen Phantasie und Wirklichkeit verschwimmen. Ein vorweihnachtliches 3-Gänge-Menü zwischen den einzelnen „Vigilien“ runden diesen außergewöhnlichen Abend ab.Ihre Augen werden Ohren machen!“