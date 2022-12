Goldener - ein Märchen

Die evang. Südgemeinde Heilbronn lädt ins neue Gemeindehaus zu einem Konzert für Kinder und Erwachsene ein.

In der Konzertreihe "Musik an der Christuskirche" ist das dramatisierte Märchen „Goldener“ von Adolf Klages, Op. 4, nach einer Dichtung von Justinus Kerner für Frauenchor, Solisten, Sprecher und Klavierbegleitung zu hören.

Die jungen Zuhörer werden sich in Helden wiedererkennen, vollbringt "Goldener" doch Wunder, die aber in seiner Umgebung Ablehnung hervorrufen. Doch der Held lässt sich nicht beirren und geht seinen eigenen Weg. Am Ende der Erzählung stößt der Held auf einen reichen Schatz und findet so seine endgültige Bestimmung.

Das Märchen entstammt einer Veröffentlichung von Justinus Kerner aus dem Jahr 1848. Der Romantiker hat vermutlich das Wandern als zentrale Bewegung des Lebens verstanden. Im Gedicht „Der Wanderer“ ist solch eine Sehnsucht nach endgültiger Beheimatung spürbar. Wie findet der Mensch seine Heimat, sein Ziel, seine Bestimmung?

Von dem Komponisten Adolf Klages ist nur noch wenig bekannt. Er war wohl ein Vertreter des Symbolismus, so vertonte er zahlreiche Märchen. Klages wurde 1862 geboren und lebte in Hannover. Dort unterrichtete er Gesang und Musik. Neben seinem kompositorischen Werk hinterließ Klages auch Gedichte. * Unser Notenmaterial bezieht sich auf ein altes Exemplar, das im Archiv des ehemaligen Liederkranz Urbanus Weinsberg gefunden wurde. Die Noten wurden aufwändig aufgearbeitet. Die Ausführenden sind ein Frauenprojektchor, Angelika Karg als Märchenerzählerin, Eberhard Bendel, Gesang, und Olga Klassen, Klavierbegleitung.

Die Aufführung wird von Kantorin Heidrun Dierolf geleitet.