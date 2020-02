Goldener Mai

Am ersten Wochenende im Mai findet bereits seit 1972 „Das Einkaufsfest in der Region“, der Goldene Mai statt.

Freuen Sie sich auf Buchens Goldenen Mai, das Einkaufsfest der Region.

Lassen Sie sich bei einem Bummel durch die idyllische Altstadt vom vielfältigen Angebot und der Leistungsstärke der Fachgeschäfte und Marktkaufleute überzeugen.

Die Aktivgemeinschaft Buchen stellt Jahr für Jahr ein sehr attraktives Rahmenprogramm für die Besucher zusammen.

Erfreuen Sie sich an den abwechslungsreichen Darbietungen auf der Show-Bühne vor dem Alten Rathaus. Genießen Sie die Köstlichkeiten, die an den unterschiedlichsten Stellen im Marktgebiet von Vereinen und ortsansässigen Metzgereien angeboten werden. Liebhaberstücke oder das Ein- oder Andere, nachdem Sie schon immer gesucht haben, werden auf dem Oberen Marktplatz, beim Flohmarkt für Jedermann angeboten. Die neuesten Modelle auf dem Automobilmarkt werden von den Buchener Autohäusern ausgestellt. Für die kleinen Gäste kommt das Kindertheater in die Stadtbücherei, in der Marktstraße gibt es Ballonkunstwerke und noch vieles Interessantes mehr gibt es beim Goldenen Mai in Buchen zu entdecken.

Die Fachgeschäfte haben am Samstag, von 9.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag, von 13.00 bis 18.00 Uhr für Sie geöffnet.