Goldschmiedekurs: Neues machen aus alten Schätzen mit Monika Ana Christ

In diesem kreativen Workshop haben Sie die Möglichkeit, alten Schmuck in neue, einzigartige Stücke zu verwandeln.

Unter Anleitung können Sie alte Schmuckstücke umgearbeitet und zu neuen individuellen, nachhaltigen Schmuckstücken verwandeln. Ziel des Workshops ist es, nicht nur Ihre kreativen Fähigkeiten zu entfalten, sondern auch ein Bewusstsein für die Wiederverwendung von Materialien zu schaffen. Jeder Teilnehmer bringt alte Schmuckstücke mit, die dann in neue Designs umgewandelt werden. Am Ende des Workshops nehmen Sie Ihre eigenen, handgefertigten Schmuckstücke mit nach Hause - einzigartig, nachhaltig und voller Geschichte.

Bitte mitbringen: Altschmuck (Gelbgold 750/-/18kt, 585/- 14kt, 333/- 8kt, Silber 935/-, 925/), altes Besteck, Lesebrille, Brille (falls diese benötigt wird)

Kleingruppe, maximal 4 Personen

25221001LA. 58€ zzgl. Kosten für Lot, Ösen, etc. nach Bedarf. Samstag, 11. Oktober 2025, 10 bis 14 Uhr. Atelier für Alles, Ailringen. Bitte am Friedhof (Rötelweg) parken.

Anmeldung unter

Goldschmiedekurs: Neues machen aus alten Schätzen

vhs-langenburg@t-online.de

07905 910218