Goldy.mp3 & Young Meyerlack

Goldy.mp3 fängt mit Garage Band, irgendwelchen free Beats und Headset an, Tracks zu schreiben. Befreundete Musiker:innen helfen mit Equipment aus, aber dennoch dauert es Jahre bis sie ihren ersten Song veröffentlicht.

Ihre Debut-Single „Karma“ vermittelt träumerische Gefühle auf einem Synthesizer-Klangteppich auf eine Art, wie wir es noch nicht kennen. In Eigenregie und im gemächlichen Tempo macht Goldy.mp3 Musik der Freude willen und besingt alle Genres zwischen Neue Deutsche Welle, Pop, Punk und Rap. Aber Sie lässt sich nicht gerne zuordnen, sie ist lieber frei. Und vielleicht hören wir genau das. Und vielleicht mögen wir genau das.

Außerdem bringt Goldy ihren Freund Young Meyerlack mit in die Schräglage. Wer YM live erlebt, merkt schnell, dass der kleine Bruder von Doubtboy alles andere als „klein“ ist. Schöpfend aus einem scheinbar unendlichen Repertoire an Songs, schwimmt er auf der Bühne wie ein Fisch im Wasser und taucht regelmäßig in unbekannte Tiefen unterschiedlicher Popkulturen ab. Er steht für eine junge Generation Musiker:innen, denen stilistisch kein Eisen zu heiß ist und die sich für ihr Schaffen einer Cross-Over-Ästhetik bedienem, die irgendwo zwischen classic Hip Hop, Neuer Deutscher Welle und Jerry B. Anderson zu verorten ist. Normel maken.

Nachdem wir im Herbst 2021 mit den „Bodega Shows“ bereits sieben Konzerte mit der Unterstützung des Förderprogrammes „Neustart Kultur“ umsetzen durften, freuen wir uns sehr auf die diesjährige Reihe mit dem schlichten Titel „Live in der Schräglage“.