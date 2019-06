× Erweitern Gollmer & Cestari Gollmer & Cestari

Gollmer & Cestari | Finest Acoustic Music

Man müsste schon sehr gegen das sich automatisch einstellende Kopfnicken ankämpfen, wenn Marcel Cestari seine tight gespielten, basslastigen Beats auf das resonanzreiche Holz seiner Akustikgitarre schmettert. Wenn dann auch noch Omid Gollmer mit seiner leicht souligen Stimme und seinem feinsinnigen Gitarrenspiel dazu einsetzt, möchte man sich am Liebsten in eine Hängematte legen und den Tag gemütlich ausklingen lassen. Groovig, geschmeidig und geistreich geht es bei dem Stuttgarter Akustik-Duo Gollmer & Cestari zu. Da treffen weisheitsreiche Lyrics und bluesig klingende Passagen auf präzis gespielte Grooves und dezent platzierte Gitarrenlines. Während Cestari mit seinem äußert akzentuierten und klangfarbenreichen Spiel den Teppich bereitet, erzählt Gollmer in seinen Texten von Sehnsucht, Hoffnung und Aufbruch in eine bessere Welt, die nicht abgehoben und utopisch, sondern im Spannungsfeld des tägllichen Menschseins verankert ist. Auf besondere Weise persönlich wird es, wenn Gollmer auf persisch oder österreichisch - die Mutter- und Vatersprache - singt, was dem Ganzen exotische Würze verleiht. Erstaunlich und beeindruckend, wie aus der Reduziertheit von zwei Akustikgitarren und einer Stimme eine reichhaltige, facettenreiche Darbietung entsteht.

Sehen und Hören:

‚Peace will srpead’ unter

https://www.youtube.com/watch?v=cs0ZzK4HvIM

‚Colours of my destiny’ unter

https://www.youtube.com/watch?v=5yPGPWYzRFo

Reservierung für Stuttgart BonusCard+ Inhaber kulturfueralle@kulturbuero-sorglos.de

Es gibt "ObenDrauf" Tickets an der Abendkasse für alle die sich ein Ticket sonst nicht leisten können.

Mehr Infos unter http://facebook.com/ObendraufStuttgart/

Veranstalter: FeierabendKollektiv und Kulturbüro Sorglos

Mit freundlicher Unterstützung von

STjG

clubCANN