Gollmer & Schüll | Lynda

Das Kettenkarussell dreht sich munter weiter – mit zwei Acts, die auf ihre jeweils ganz eigene Weise das Publikum mitnehmen: mal auf eine poetische Reise durch Dialekte und Alltagsbeobachtungen, mal über Kontinente hinweg durch ein musikalisches Leben zwischen Irland, Korea und dem Schwarzwald.

Den Abend eröffnet die irische Singer-Songwriterin Lynda Cullen, die mittlerweile im baden-württembergischen Villingendorf lebt. Ihre musikalische Reise führte sie von den rauen Küsten Wexfords über die pulsierende Musikszene in Cork bis hin zu einem gefeierten Bandprojekt in Südkorea. Mit einer unverkennbar warmen Stimme und einer tief empfundenen Ehrlichkeit erzählt Lynda von Begegnungen, inneren und äußeren Reisen und den kleinen wie großen Gefühlen des Lebens. Ihre Songs verbinden Folk-Traditionen mit persönlichen Geschichten – geprägt von Erfahrungen in Irland, Korea, Nordamerika und ganz Europa.

Den zweiten Teil des Abends gestalten Gollmer & Schüll, die nach ihrem ersten Kettenkarussell-Auftritt im September nun als Hauptact auf die Bühne zurückkehren. Mit viel Gespür für Sprache und Melodie verweben sie deutsche Texte und Dialekte mit musikalischen Einflüssen aus Folk und Blues. Ihre Songs tragen eine nonchalante Gelassenheit, die zwischen Wohnzimmer und Lagerfeuer pendelt – poetisch, warm und stets mit einem Augenzwinkern. Wer schon einmal erlebt hat, wie Gollmer & Schüll klingen, weiß: Das ist Musik, die bleibt.

Ein Abend voller Geschichten, Klänge und Verbundenheit – von Irland über die Steiermark bis Schwaben.