Gollmer & Schüll - Nasim - Gringo Mayer und die Kegelband

Was einst als kleiner Geheimtipp begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil des Böblinger Festivalsommers entwickelt. Die besondere Atmosphäre des Festivals – geprägt von Nähe, Offenheit und musikalischer Vielfalt – macht die Songtage einzigartig. In der intimen Umgebung der Alten TÜV Halle entstehen Momente, die Künstler*innen und Publikum gleichermaßen verbinden.

Auch 2026 dürfen sich Besucher*innen auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das Originalität und emotionale Tiefe vereint.