Gollmer & Schüll - Nasim - Gringo Mayer und die Kegelband

Alte TÜV Halle Böblingen Mönchweg 6, 71032 Böblingen

Was einst als kleiner Geheimtipp begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil des Böblinger Festivalsommers entwickelt. Die besondere Atmosphäre des Festivals – geprägt von Nähe, Offenheit und musikalischer Vielfalt – macht die Songtage einzigartig. In der intimen Umgebung der Alten TÜV Halle entstehen Momente, die Künstler*innen und Publikum gleichermaßen verbinden.

Auch 2026 dürfen sich Besucher*innen auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das Originalität und emotionale Tiefe vereint.

Info

Alte TÜV Halle Böblingen Mönchweg 6, 71032 Böblingen
Festivals & Open Airs
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