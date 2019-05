Gomo Park – Stuttgarts Krautronik Trio

"Echonaut" ist das kürzlich als Vinyl erschienene 9. Album. Auch hier finden sich die typischen Elemente Improvisation, Elektronik und echter Bass plus Drums wieder.

Im gomoischen Park tummeln sich Multiinstrumentalist Carsten Netz an diversen Holzblasinstrumenten und elektronischer Wunderkiste, Jörg Bielfeldt am Schlagzeug + live-looping, und die Bässe+Moog bedient Michael Deak. Inspiriert von den interaktiven Elementen improvisierter Musik, dem Flow und der Lässigkeit modernem Clubsounds, entwickeln die drei Parkler ihren typischen kollektiven Stil. Wildes Soundgestrüpp wächst hier ungestört neben klaren House- oder Drum&Bass Grooves. Umgeben von frischer Bergluft der Vogesen, den Klängen einiger Kuhglocken und den Gérard–Quellen, wurde für das dort auf einem Bauernhof aufgenommene neue Album wieder ordentlich an den Knöpfen gedreht und ein Teppich aus psychedelischen Saxophonstimmen, durchsetzungskräftigen Beats und wobbelnden Tiefbässen gewoben.

Carsten Netz - Holzblasinstrumente, elektronische Wunderkiste

Michael Deak - Bässe, Moog

Jörg Bielfeldt - Schlagzeug, live-looping

