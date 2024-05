Bad Coffee - Bass Music

After Musiknacht Bad Coffee

Arisica & Dredban

Eigentlich treten die beiden Local Heroes und Veranstalter der BadCoffee-Reihe im Club Bastion nur getrennt auf - bereits für die letzte Party haben sich Dredban & Arisica jedoch für ein gemeinsames B2B-Set zusammengetan und waren sofort blitzverliebt. Diese Synergie werden die beiden jetzt auch bei der Afterparty zur diesjährigen Musiknacht wieder auf die Bühne bringen. Freunde der elektronischen Bassmusik dürfen sich auf ein wildes Set freuen, bei dem am Ende kein Stein mehr auf dem anderen bleibt.

Noah aka NX03

ist ein aufstrebender 22-jähriger Techno-DJ und Produzent aus Kirchheim. Er hat bereits einige Veröffentlichungen auf Labels wie Animarum Black und Affenkäfig Blue vorzuweisen. Besonders hervorzuheben ist die 'Memory EP', die er in Zusammenarbeit mit D.N.S herausbrachte und die sich auf Beatport an die Spitze der Peak-Time Album Charts setzte. Sein Sound vereint Techno mit Trance-Einflüssen und drückt sich durch packende Melodien mit einem energiegeladenen, treibenden Rhythmus aus. NX03 bringt mit seinem innovativen Ansatz frischen Wind in die Techno-Szene. Seine kreative Herangehensweise zeichnet sich durch die bewusste Integration neuer Elemente und einen einzigartigen Stil aus, der die Grenzen des Genres erweitert. Mit einem vielversprechenden Start in seiner Karriere könnt ihr gespannt sein, wie sich sein Sound in Zukunft noch weiterentwickeln wird.

Nach oben