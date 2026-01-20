GOMO PaRK

Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar

Stuttgarts legendäres Krautronik Trio feiert seinen brandneuen EP Release im Kulturzentrum Dieselstrasse!

Seit vielen Jahren wird in den Laboratoires GOMO PaRK Grundlagenforschung auf dem Gebiet der angewandten elektronischen Musik sowie im Bereich instrumentaler Krautrock betrieben. Nun ist es mal wieder soweit, am 19.2 präsentiert das Stuttgarter Trio die Essenz seines „krautronischen“ Tüftelns in Form einer neuen EP im Kulturzentrum Dieselstrasse!

Auch hier finden sich die typischen Elemente Improvisation, Elektronik und echter Bass plus Drums wieder. Im gomoischen Park tummeln sich Dr. Biel, eine Koryphäe im Bereich der klangverbogenen Rhythmen, sowie Carsten Netz, Hallfahnenspezialist für Holzblasinstrumente. Komplettiert wird das Trio vom Seismologen für tieffrequentes Beben, Michael Deak.

Kulturzentrum Dieselstraße, Foto: Eric Hoellisch
