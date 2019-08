Fabian Michel und Stefan Breuer. Sie waren das ideale Fundament für die manchmal exzentrischen, immer eindrucksvollen Darbietungen und musikalischen Ideen des Ausnahmesängers Gonzo. Der Newcomer in der Band, Michael Breitschopf, konnte bei „Jugend Musiziert“, mit seinem „Duo Tirando“ und als Solo- Künstler erste Meriten als Fingerpicking-Spezialist auf der Akustischen Gitarre und am Gesang einheimsen. Gonzo’s Friends stehen für handwerklich und künstlerisch hochwertige Covermusik, der in jedem Takt anzumerken ist, dass Komponisten und Songwriter am Werk sind, die ihr komplettes künstlerisches Potential einbringen - unterhaltsam, mit Tiefgang, nie banal