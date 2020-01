Das neue Bandprojekt aus Sinsheim und Heidelberg spielt so ziemlich alles! Hauptsache es rockt und wird mit dem Höchstmaß an Leidenschaft zelebriert. Die Party muss stimmen...und das vom ersten bis zum letzten Ton, das ist die Message, die Botschaft, das Credo der Band.

Gleich 2 Frontsänger mit Gitarren (Michael „Gonzo“ Nowak und Raffaele Guagliano) machen das Programm abwechslungsreich und runden die Show ab. Denn so können nicht nur englischsprachige (Rock-)Klassiker gespielt werden, sondern auch Deutsche und -aufgrund Raffaele`s Herkunft- sogar Italienische Songs.

Es werden alle schichten des Publikums bedient...von jung bis alt, vom konservativen Zuhörer bis zum Punk. So hört man neues, angesagtes „Zeugs“, sowie Lieder die in einem Erinnerungen wachrütteln werden, garantiert! Die professionelle Rhythmusgruppe, die aus Thomas Metzger am Schlagzeug und Karsten Kullina besteht, zementiert den beinharten Groove im Hintergrund. Man darf also gespannt sein auf viel abwechslungsreiche Musik, gepaart mit virtuosem Handwerk und ...Party, Party, Party…