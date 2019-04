× Erweitern Gonzo' Friends

Am 18.04. sind Gonzo's Friends wieder im Hoftheater in Öhringen.

Saudi-Arabien, Nigeria, Algerien und England – alles Stationen von Rolf Stahlhofen. Er ist in der ganzen Welt zu Hause. 1968 in der Oberpfalz geboren, schaffte Rolf Stahlhofen 1998, Seite an Seite mit Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims, den Durchbruch als Musiker. Sein erstes Solo-Album brachte der Sänger 2003 auf den Markt und landete mit seiner Soul-Stimme und dem Song „Große Mädchen weinen nicht“ in den deutschen Charts. Neben Xavier Naidoo stand Rolf Stahlhofen unter anderem mit Joe Cocker, Simply Red, Die Fantastischen Vier und Udo Lindenberg auf der Bühne und tauchte als Kuckuck in Peter Maffays Musical „Tabaluga“ auf.

Gonzo’s Friends waren 10 Jahre die Begleitband von Josip „Gonzo“ Krolo. Harald Schneck: keys , bass, voc (u.a.Marius Müller-Westernhagen, Six Was Nine, Produzent von Harald Juhnke, Jule Neigel u.v.m.), Fabian Michel: guit. voc (Bro‘Sis, No Angels, Jennifer Rush, Dj Bobo, Karel Gott,The Busters) und Stefan Breuer: dr ( Bro‘Sis, No Angels, Vanilla Ninja, Schramme11, The Busters) waren das ideale Fundament für die manchmal exzentrischen, immer eindrucksvollen Darbietungen und musikalischen Ideen des Ausnahmesängers Gonzo. Der Newcomer in der Band, Michael Breitschopf, konnte bei „Jugend Musiziert“, mit seinem „Duo Tirando“ und als Solo- Künstler erste Meriten als Fingerpicking-Spezialist auf der Akustischen Gitarre und am Gesang einheimsen.

Gonzo’s Friends stehen für handwerklich und künstlerisch hochwertige Covermusik, der in jedem Takt anzumerken ist, dass Komponisten und Songwriter am Werk sind, die zwar „nachspielen“, aber ihr komplettes künstlerisches Potential einbringen, unterhaltsam, mit Tiefgang, nie banal.