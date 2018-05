Gonzo's Friends bei Sushi & Music am 28.05. in Heilbronn

"Sushi & Music", so das Motto der Band Gonzo's Friends am Montag, dem 28. Mai 2018 ab 20.00 Uhr im Club Kaiser in der Tenno Sushi Lounge Heilbronn.

Sushi garniert mit Musik - so entsteht nach Feierabend in der Tenno Sushi Lounge eine ausgelassene und entspannte Atmosphäre mit vielen freudigen Gesichtern.

Über die Tenno Sushi Lounge:

Eishockey und Sushi? Das passt nicht zusammen? Wir überzeugen Euch vom Gegenteil! Bis 2016 hat der Eishockey-Kapitän Thomy „The Gun“ den Gegner noch mit seinem Schlagschuss das Fürchten gelehrt, bis er sich entschließt Schläger und Puck gegen Schürze und Messer zu tauschen.

Rückblende: 2013 absolviert Thomas Gödtel an der California Sushi-Academy in Los Angelos die Prüfung zum Sushi-Chef. Damit ist er gerade einmal der zweite Deutsche, der neben dem Starkoch Steffen Henssler, einen solchen Titel vorweisen kann. Mit einer rundum einsehbaren Theke lässt sich der Sushi-Chef gerne auf die Finger schauen. Aber nicht nur das Auge entscheidet, auch der Geschmack wird Euch begeistern: Auf höchstem Niveau zaubert der Chefkoch und seine rechte Hand Ken Boshido, ebenfalls Sushi-Meister, beeindruckende Kreationen mit fangfrischem Fisch und leckeren Beilagen.