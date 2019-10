Gonzo's Friends CD-Release Party

× Erweitern Dirk König Gonzo's Friends (Harry Schneck, Michael Breitschopf, Fabian Michel und Stefan Breuer) feat. Reneé Walker, April Luther, Lisa Bund, Sydney Youngblood und Michael Steiner bei HaigernLive 2019

Am 22.11.19 stellen GONZO'S FRIENDS ihr neues Live-Album „Live in Haigern“ vor. Die CD-Release Party 􀃶ndet im Bürgerzentrum in Weißbach statt, in welchem wir schöne Erinnerungen mit Gonzo haben. Die Feuerwehr Weißbach tritt als Veranstalter auf und ist mit Michi Breitschopf kameradschaftlich verbunden - heimatliche Gefühle auf allen Ebenen!

Ein Markenzeichen von GONZO'S FRIENDS ist es „groß“ zu klingen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass jeder der Mitmusiker das Gefühl kennt, vor 10.000 Menschen zu spielen. HaigernLive war also die perfekte Gelegenheit für die Band sich dem Festival- und Stadion-Rock-Feeling hinzugeben und sich wie zu Hause zu fühlen. Am 22.11. sind Lisa Bund und Michael Steiner unsere Gäste. Mal schauen wer noch so vorbeikommt! ;)

Datum: 22.11.2019, Einlass: 19:00 Uhr

Ort: Bürgerzentrum Weißbach

VVK: Um's Eck Weißbach, untenstehender Online-Shop Tickets und CD jetzt bestellen in unserem Online-Shop unter www.gonzosfriends.de/shop