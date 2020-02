Gonzo's Friends feat.Chris Becker

× Erweitern Foto: Marco Ribbe GONZO'S FRIENDS

Am 18.03.2020 geht's weiter mit GONZO'S FRIENDS im L Toro in Öhringen, wie an jedem 3. Mittwoch im Monat! Dieses Mal zu Gast Chris Becker!

Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr

Chris Becker darf mit Fug und Recht als Gesamtkunstwerk bezeichnet werden. „Bandseelsorger, Artist & Bandcoach, Sänger, Schlagzeuger, Trompeter“ steht auf seinem Profil, er ist die Inkarnation des musikalischen. Als Frontmann singt, brüllt, schwitzt, tanzt und natürlich quatscht er das Publikum seiner Band „Die Dicken Kinder“ (aus Landau!) regelmäßig ins Nirwana. Sein neuestes Projekt ist thematisch etwas enger gefasst: Mit „Joe - die Show“ wird einem der Größten seiner Zunft gehuldigt, Chris Becker singt Joe Cocker, die Rolle ist ihm quasi auf den Leib geschrieben. Die Stimme des Mannes aus Sheffield täuschend ähnlich zu treffen ist dabei eine Sache, Chris Beckers Leidenschaft für Musik, die er ungebremst auf der Bühne auslebt ist jedoch die entscheidende Zutat bei allen seinen Projekten und auch als Gast bei „Gonzo`s Friends“

Gonzo’s Friends stehen für handwerklich und künstlerisch hochwertige Covermusik, der in jedem Takt anzumerken ist, dass Komponisten und Songwriter am Werk sind, die zwar „nachspielen“, aber ihr komplettes künstlerisches Potenzial einbringen. Unterhaltsam, mit Tiefgang, nie banal.