Gonzo's Friends in Öhringen

× Erweitern Fotos: Gonzo´s Friends Gonzo's friends

Gonzo’s Friends waren 10 Jahre die Begleitband von Josip „Gonzo“ Krolo. Harald Schneck: keys , bass, voc (u.a.Marius Müller-Westernhagen, Six Was Nine, Produzent von Harald Juhnke, Jule Neigel u.v.m.), Fabian Michel: guit. voc (Bro‘Sis, No Angels, Jennifer Rush, Dj Bobo, Karel Gott,The Busters) und Stefan Breuer: dr ( Bro‘Sis, No Angels, Vanilla Ninja, Schramme11, The Busters) waren das ideale Fundament für die manchmal exzentrischen, immer eindrucksvollen Darbietungen und musikalischen Ideen des Ausnahmesängers Gonzo. Der Newcomer in der Band, Michael Breitschopf, konnte bei „Jugend Musiziert“, mit seinem „Duo Tirando“ und als Solo- Künstler erste Meriten als Fingerpicking-Spezialist auf der Akustischen Gitarre und am Gesang einheimsen.

Gonzo’s Friends stehen für handwerklich und künstlerisch hochwertige Covermusik, der in jedem Takt anzumerken ist, dass Komponisten und Songwriter am Werk sind, die zwar „nachspielen“, aber ihr komplettes künstlerisches Potential einbringen, unterhaltsam, mit Tiefgang, nie banal.

Das dokumentieren auch die zahlreichen hochkarätigen Gäste, mit denen die Band immer wieder auftritt ( Sydney Youngblood, Dante Thomas, Lisa Bund, David Hanselmann, Rolf Stahlhofen, Christian Herzberger u.vm.).

Voller Stolz und Vorfreude dürfen wir bekannt geben, dass heute Abend, Donnerstag, den 17.1. im Hoftheater Öhringen Christian Herzberger. unser Gast sein wird! Der Crazy Fiddler hat einen freien Tag bei Gregor Meyle und schaut bei seinen alten Kollegen vorbei. Da könnte dann auch „Shelter from the Storm“ in der Version von „A Last Farewell“ erklingen. Expect the unexpected!

Eure Gonzo’s Friends

Reserviert noch einen Platz bis 17 Uhr per SMS/WhatsApp an 0176 78218491 oder per Mail an booking@gonzosfriends.de

Einlass: 19 Uhr...