Good Men Gone Bad – Rock

Die Luft flimmert, der Wind schlägt einen Fensterladen zu, Fliegen nerven ... Plötzlich steht Mick Jagger zwischen den Flügeltüren des Saloons und wirft John Lee Hooker einen arroganten Blick zu, der am Tisch in der Ecke seine Suppe löffelt.

Das Szenario beschreibt nichts anderes als die bandgewordene Mischung aus den Rolling Stones und einem Tarantino-Movie: Good Men Gone Bad.

Blues-Roots und Rock & Roll, Groove, Soul und Funk. GMGB atmet die Schwere eines Sommertages im Mississippi-Delta. Entsprechend schweißtreibend ist die Bühnenshow.

Nach ausgiebiger Live-Präsenz und Kollaborationen mit Rainer von Vielen und Thomas D. (»Rückenwind« „Solo“ „Ride-On“„Kennzeichen D“) sind Dr.J. und Sleepy Dee immer noch hungrig nach Sound, Bühne und Publikum.

Und während die Sonne über New Orleans untergeht, cruisen Good Men Gone Bad zur nächsten Session.

CD’s: „Live at Church“, „Blues“, Driving without a license“, „Here we are“, Voodoo ich und du“.

Dr. J - Vocals/Gitarre

Sleepy Dee - Gitarre/Vocals

J. Paul - Bass

K. Tim "The Kid" Schreiner - Drums