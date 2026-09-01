Good Time Gang | Cactus for Breakfast

Low-Performer-Bluesjazz und Funk’n’Roll | Psychedelic Garage Rock mit Surf-Einschlag

Die Good Time Gang verteilt Low-Performer-Bluesjazz und Funk’n’Roll von hier bis Prag. Aus allen Ecken Zentraleuropas kommt sie regelmäßig zusammen und lässt die Schirmchen in den Piña Coladas wackeln.

Nach dem ersten Studioalbum “Roadside Stories” waren sie mit ihrem Programm in Deutschland und Tschechien unterwegs. Jetzt machen sie sich bereit, um mit dem zweiten Album “Working for the Queen Bee” noch mehr vielseitige, handgemachte Tanzmusik für alle zu liefern, die Lust auf eine gute Zeit mit der Gang haben.

Vor einigen Jahren lernten sich Max Simons und Nico Graack kennen, während sie per Anhalter durch Europa fuhren. Wann immer sie sich trafen, spielten sie gemeinsam mit ihren Akustikgitarren alte Blues-Kamellen – im Park, auf Geburtstagsfeiern, in verrauchten WG-Küchen. Mit der Einladung in die Garage von Henri Jerratsch und dem ersten handgemachten Studioalbum war dann der Grundstein gelegt für die Good Time Gang: Es bildete sich ein Netzwerk von vielen jungen Musiker:innen, die in wechselnden Besetzungen die Menschen zum Tanzen bringen. Immer mal wieder treffen sie sich, um Songs zu schreiben und mit frischen Ideen die Tanzmusik aus Blues, Funk und Rock’n’Roll aus ihrer Altherren-Staubigkeit zu befreien.

MMit dem ersten Studioalbum Roadside Stories war die Gang ab 2023 in Deutschland und Tschechien unterwegs – auf Festivals, Straßenfesten, in Kellerkneipen und Second Hand-Läden, mit Technokollektiven, Funk-Trios und iranischen Pop-Bands. Viel Geschleppe, Gefahre und Getanze also – harte Arbeit, nicht für die Gage, sondern für die große Bienenkönigin „Musik“. Diese Erfahrungen flossen nun zusammen, um im aktuellen Album „Working for the Queen Bee“ nochmal einige Kilometer vom Blues entfernter genauso viel Party zu machen.

Cactus For Breakfast – Die 2023 gegründete Berliner Psychedelic Garage Rock Band mit Surf-Einschlag balanciert mit treibenden, energiegeladenen Songs zwischen rauer Direktheit und psychedelischem Flair.

Nach den EPs “Horsemilk Hangover” (2024) und “Sugarcoat Bad Memories” (2025) sowie Auftritten bei Festivals und Showcase-Events in Deutschland und Großbritannien – darunter das SXSW London – ist die Band im Oktober mit ihrer ersten Deutschlandtour unterwegs. Wer auf laut, sonnig, groovig und leicht schräg steht, ist bei Cactus for Breakfast genau richtig.