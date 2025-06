Good Vibrations

Ringmasters.

Didier Linder Bass –– Jakob Stenberg Tenor –– Rasmus Krigström Lead –– Emanuel Roll Bariton.

Denken Sie bei Barbershop an einen Frisörsalon? Dann liegen Sie zumindest teilweise richtig. Denn unter dem Begriff versteht sich auch eine originäre amerikanische A capella Gesangsform, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Als in den Südstaaten Alkohol verboten war, sollen sich die Männer in den Barbiersalons getroffen und heimlich getrunken haben, wobei sie dann irgendwann zu singen begannen.

Das Besondere daran ist, dass die Melodiestimme (Lead) von der zweithöchsten Stimmlage übernommen wird und ein hoher Tenor darüber harmonisiert, der Bariton ergänzt die Melodie als zweite Stimme und der Bass singt die Grundtöne. So entsteht close harmony, ein eng geführter Stimmsatz mit Obertonreichtum. 2012 wird das schwedische Quartett Ringmasters als erste nichtamerikanische Gruppe Weltmeister in dieser Gattung. Ihr aktuelles Programm ist voller guter Schwingungen aus Jazz, Pop, Musical, Folk und zum ersten Mal auch deutschen Songs. Da blüht der grüne Kaktus im kühlen Grunde auf!

Konzert #29