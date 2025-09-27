Good Vibrations

Songs der 30er Jahre bis heute

bis

Naturkundemuseum Reutlingen Am Weibermarkt 4, 72764 Reutlingen

Musikalisches Programm zur Kulturnacht im Naturkundemuseum.

In gelassener Atmosphäre die Fantasie schweifen lassen über Baumwollfelder und den Moon River hinauf zu den Blue Skies bis zum Blue Moon. Der Bandname Good Vibrations ist Programm: Gute Laune stellt sich automatisch ein beim Repertoire aus Swing, Bossa Nova, Soul und Pop von den 1930er Jahren bis in die Gegenwart.

Ob romantisch, verträumt oder voller Lebensfreude – Good Vibrations berühren glücklich oder verzweifelt Liebende, Mondsüchtige, Sternenliebhaber, Nachtschwärmer, einsame und gemeinsame Herzen mit Freude an der Musik. Good Vibrations – das sind Monika Ebbinghaus (Gesang), Frieder Haag (Bass, Saxophon, Ukulele), Hans Kiefer (Klavier), Cord Santelmann (Violine), Werner Müller (Perkussion).

