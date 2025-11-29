Der Gooden im Lichterglanz in Königshofen.

Die beteiligten Vereine und Organisationen freuen sich auf Ihr Kommen.

DLRG Königshofen e.V. Angelsportverein 1960 Königshofen e.V.

KJG Königshofen

Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Königshofen

Ministranten der Katholischen Kirche St. Mauritius

Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal e.V.

Förderverein des Katholischen Kindergarten St. Josef Königshofen

Jeder Käufer eines Getränkes kann an einem Schätzspiel teilnehmen. Die Frage lautet, wie viele Nüsse und Mandarinen sind zusammen im Sack ???

Für das leibliche Wohl ist mit diversen Speiseangeboten, sowie reichlich warmen und kalten Getränke gesorgt. Auch der Gooden ist geöffnet.

16.30 Eröffnung Weihnachtsbäckerei bei der KJG Königshofen

17.00 Anschalten der Beleuchtung

17.10 Auftritt des Katholischen Kindergarten St. Josef

18:10 Auftritt der Musikschule

18.45 Der Nikolaus besucht uns

19:45 Bekanntgabe der Gewinner des Schätzspiels

20:15 Trompeter, Turmbläser aus dem Gooden