Der Gooden im Lichterglanz in Königshofen.
Die beteiligten Vereine und Organisationen freuen sich auf Ihr Kommen.
DLRG Königshofen e.V. Angelsportverein 1960 Königshofen e.V.
KJG Königshofen
Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Königshofen
Ministranten der Katholischen Kirche St. Mauritius
Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal e.V.
Förderverein des Katholischen Kindergarten St. Josef Königshofen
Jeder Käufer eines Getränkes kann an einem Schätzspiel teilnehmen. Die Frage lautet, wie viele Nüsse und Mandarinen sind zusammen im Sack ???
Für das leibliche Wohl ist mit diversen Speiseangeboten, sowie reichlich warmen und kalten Getränke gesorgt. Auch der Gooden ist geöffnet.
16.30 Eröffnung Weihnachtsbäckerei bei der KJG Königshofen
17.00 Anschalten der Beleuchtung
17.10 Auftritt des Katholischen Kindergarten St. Josef
18:10 Auftritt der Musikschule
18.45 Der Nikolaus besucht uns
19:45 Bekanntgabe der Gewinner des Schätzspiels
20:15 Trompeter, Turmbläser aus dem Gooden