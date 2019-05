Google, Tesla, Apple, Uber & Co

Vortrag von Dr. Mario Herger, Garage Consultancy, Los Altos, Kalifornien.

Über 1.000 selbstfahrende Testfahrzeuge von mehr als sechzig Unternehmen fahren im Silicon Valley bereits frei herum und Google-Schwester Waymo steht kurz davor, 82.000 Robotertaxis auf die Straßen zu bringen. Und das nicht irgendwann, sondern noch dieses Jahr. Der Automobilbereich erlebt die größte Revolution seiner Geschichte und bedroht in Deutschland hunderttausende Arbeitsplätze. In den USA sind die Verkaufszahlen deutscher Mittelklassewagen im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent eingebrochen. Die Zukunft ist bereits da – haben wir, die wir das Auto erfunden haben und bislang die besten Autos gebaut hatten, sie verschlafen? In seinem Vortrag berichtet Silicon Valley-Insider Mario Herger über den Vorsprung der US-Firmen, die Lethargie der deutschen Industrie und die Konsequenzen für uns alle.

Mario Herger lebt seit 2001 im Silicon Valley, forscht nach Technologietrends und berät Unternehmen in den Themenfeldern Innovation, Intrapreneurship, Kreativität, Silicon Valley Mindset und Gamification.