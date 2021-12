Goran Bregovic Wedding and Funeral Band

GORAN BREGOVIC zählt zu den berühmtesten Vertretern der traditionellen Balkan-Musik und legte den Grundstein für die aufkommende Popularität dieses Genres in den letzten Jahren. Er verbindet den Klang einer Gypsie-Blaskapelle mit traditioneller bulgarischer Polyphonie, die Klänge von elektrischer Gitarre und traditionellem Schlagzeug mit ungewöhnlichen Rockakzenten.

Was Bregovic auch anpackt, er scheint ein Wandler zwischen den Welten zu sein. Nirgendwo dauerhaft zuhause; heute hier, morgen dort. Vielleicht macht ihn das auch so interessant und unverwechselbar. Ob als Filmkomponist, Anführer der Jugo-Rocker Bijelo Dugme oder Songschreiber für den Eurovision Song Contest: Bregovic agiert in einer Klasse, die auch weitaus berühmtere Kollegen wie Iggy Pop oder Scott Walker, mit denen der Tausendsassa bereits arbeiten durfte, zu schätzen wissen. Getreu nach dem Motto „If you don´t go crazy you´re not normal“ rauschen Bregovic und sein Wedding And Funeral Orchestra durch eine weltumspannende Mixtur aus Klezmer-Klängen, Polka-Fragmenten und Weltmusik-Derivaten, die sich mit den aktuellen Inkarnationen aus Disco, Rock, Punk und Pop vermengen. So entsteht ein erfrischender Trip aus pochenden Rhythmen, himmelsstürmenden Melodien und unbändiger Lebensfreude, der einen so schnell nicht wieder loslassen wird.

Ohne GORAN BREGOVIC würde es wohl keinen Balkan-Boom geben. Seit dem Soundtrack zu Emir Kusturicas Film „Time Of The Gypsies“ ist der bosnische Altmeister die Galionsfigur der überschäumend-schmerzreichen Musik des europäischen Südostens. Als Zeremonienmeister seiner Wedding and Funeral Band eroberte er die Welt und wurde zur Schablone für viele Balkanorchester. Nun kehrt das Original zurück: mit dem neuen Programm „Three Letters from Sarajevo“.

Auch nach mehr als zwanzig Jahren ist Bregovics „Hochzeits- und Begräbnis-Kapelle“ in alter, mitreißender Frische unterwegs: Die Musik der neunköpfigen Formation wird angetrieben von einer erdigen Perkussionsriege; Saxofone, Trompeten und Hörner bilden das herzblutende Zentrum. Darüber entfaltet sich seelenvoller Gesang mit Hymnen voller Pathos, aber auch mit vorwärtstobenden, augenzwinkernden Partykrachern.

Am 20. Januar 2022 ist GORAN BREGOVIC mit seiner Wedding & Funeral Band in den Stuttgarter Wagenhallen zu Gast – Heimat der weit über Stuttgart hinaus legendären Partyreihe „Balkan Beats“ und damit dem perfekten Spielort für den Großmeister des Balkan-Sounds.

Besetzung

GORAN BREGOVIC Wedding and Funeral Band

GORAN BREGOVIC guitar, vocals

Muharem Redzepi percussion, vocals

Stojan Dimov clarinet, saxophone

Bokan Stankovic trumpet

Dragic Velickovic trumpet

Milos Mihajlovic trombone

Aleksandar Rajkovic trombone

Daniele Radkova-Aleksandrova vocals

Ludmila Radkova-Trajkova vocals

https://www.youtube.com/watch?v=OyMA84-mowI