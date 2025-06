Ein Wochenende voller Musik, Spaß und Unterhaltung. Am Samstag und Sonntag sind von den Gosbacher Vereinen zahlreiche Programmpunkte geboten, die Besucher jeden Alters begeistern werden. Der Auftakt erfolgt am Samstag um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich, gefolgt von Blasmusik und Unterhaltung. Neben der musikalischen Vielfalt am Sonntag erwartet die Besucher auch ein besonderes Highlight, das Oldtimertreffen.