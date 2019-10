Gospel Afrika - Sounds of Afrika

Dieses Jahr steht das Gospel In The City Konzert unter dem Thema „SOUNDS OF AFRIKA“. Nach 2 ausverkauften Konzerten sind wir wieder zurück. Dieses Jahr verspricht magisch zu werden!

Das Echo schrieb: „Mit Ihrem Mix aus Gospel, Reggae, und Soul sorgten die Musiker für gute Laune bei den Zuhörern“ Susanne Walter (echo).

Wir präsentieren eine Gruppe von internationalen Musikern und Band geleitet von De-Nice Onu Peter. Er hat schon mit verschiedenen Chorprojekten in Deutschland und der Welt gearbeitet und/oder sie geleitet. Das Projekt bietet ca. 100 Teilnehmern, die den GITC Mass Choir stellen, die Gelegenheit mit internationalen Künstlern, unter professioneller Leitung, zu singen.

Unsere Künstler dieses Jahr sind: Adeniyi Allen-Taylor, und Adedeji Adetayo. Der Gastchor African Gospel Choir (AGC Dublin) singt unter der Leitung von Tomilola Allen – Taylor und wird den Mass Choir unterstützen. Sie alle lieben die Variationen der verschiedenen Musikstile. Manche Gospelklänge werden mehr nach Jazz klingen andere bleiben klassisch. Der Chor liebt den modernen Gospel und wird das Publikum ermuntern mit zu klatschen und zu tanzen. Dieses Projekt ist Onu‘s Art Menschen in einer inspirierenden Umgebung zusammen zu bringen und eine gute Zeit zu haben. „Egal was wir über die aktuelle Situation denken, als Menschen müssen wir uns vereinen. Wir haben alle unsere Unterschiede aber wir sind doch ein Volk. Und dies ist mein Beitrag“.