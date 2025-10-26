Gospel-Konzert in Tauberbischofsheim

Der Frauenchor „Offener Singtreff“ lädt am Sonntag, 26. Oktober 2025, um 17 Uhr herzlich zu einem Gospelkonzert in die Liobakirche in Tauberbischofsheim ein.

Im Mittelpunkt des Konzerts wird die Gospelmesse „Body and Soul“ von Lorenz Maierhofer für drei gleiche Stimmen stehen, die traditionelle Elemente der Liturgie in modernen Klängen vertont. Die besinnlich meditative, gleichzeitig aber auch rhythmisch ansprechende Messe vereint hierbei Stilmittel aus Gospel, Swing und Pop. Die Texte der einzelnen religiösen und spirituellen Songs basieren jeweils auf Psalmen, die zum Nachdenken und zur Zuversicht einladen.

Vorschau:

Ein weiterer Konzerttermin ist am Sonntag, 9. November 2025 um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Külsheim.