Gospel Open-Air-Konzert

Über 300 Sängerinnen und Sänger vom Stuttgarter Chor Gospel im Osten und eine mehrköpfige Band treten vor der malerischen Schlosskulisse von Schloss Solitude auf. Kraft- und hoffnungsvolle Gospelsongs stehen auf dem Programm. Die wunderschöne Atmosphäre lädt zum Verweilen, Mitsingen und Mitgrooven ein.

Verpflegungsmöglichkeiten sind ab 18.00 Uhr vorhanden. Die Wiese ist nicht bestuhlt. Bitte eigene Picknickdecke mitbringen. Ein Sonderparkplatz wird eingerichtet. ÖPNV: Buslinie 92 (geringe Taktung)

Eintritt frei, Spenden erbeten.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Schloss Solitude statt. Am Sonntag 14. Juli schließt sich ein Gottesdienst und Familientag mit Angeboten und Aktionen an.