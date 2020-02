Singen mit den Händen

Gospelchor Gönningen

Der Gospelchor Gönningen und die vhs Sign Singers bringen

„Stimmen zum Klingen und Hände zum Singen“

Aus einem Projekt im Jahr 2015 entstanden, macht der Gospelchor Gönningen gemeinsam mit den vhs Sign Singers, dem Gebärdensprachchor der vhs Tübingen, Musik für Gehörlose bzw. hörbeeinträchtigte Menschen zu einer vollkommen neuen Erfahrung.

Wo Gehörlose bzw. hörbeeinträchtigte Menschen die Musik bislang durch Rhythmus und Vibration der Töne in einzigartiger Weise wahrnehmen konnten, macht an diesem Abend das Zusammenspiel der beiden Chöre die Musik durch simultane Übersetzung in die Gebärdensprache noch greifbarer.

Es ergänzt sie durch ein ganz wichtiges Element - die Gebärdensprache - und schafft gleichzeitig

für alle „Hörenden“ ein intensiveres Klangerlebnis.

Nun hören alle das „Gleiche“, im „gleichen“ Umfang, sodass sie alle die „gleiche“ Kraft vereint.

Seien Sie unser Gast und lassen Sie sich von „Lieblingssongs aus Rock, Pop und Jazz“ mit „Stimmen die klingen“ und „Händen die singen“ verzaubern.

Leitung: Rita Mohlau (Gebärdensprachleitung) / Klaus Rother

Piano: Klaus Hügl

Bass: Veit Hübner

Percussion: Ralf Gottschald