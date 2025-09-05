GOSPELICIOUS - Landesgospelchor Baden-Württemberg

Ein tolles Chorkonzert erwartet Sie!

GOSPELICIOUS steht für mitreißende Rhythmen und gefühlvolle Balladen, für originelle Eigenkompositionen und eigenständig interpretierte Klassiker.

Unter der Leitung von Jörg Sommer verbindet GOSPELICIOUS das ursprüngliche Gefühl der traditionellen Gospelmusik mit dem zeitgemäßen Sound aktueller Musikrichtungen. Unterstützt wird der Chor durch eine vierköpfige Live-Band.