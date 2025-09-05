GOSPELICIOUS - Landesgospelchor Baden-Württemberg

bis

Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim

Ein tolles Chorkonzert erwartet Sie!

GOSPELICIOUS steht für mitreißende Rhythmen und gefühlvolle Balladen, für originelle Eigenkompositionen und eigenständig interpretierte Klassiker.

Unter der Leitung von Jörg Sommer verbindet GOSPELICIOUS das ursprüngliche Gefühl der traditionellen Gospelmusik mit dem zeitgemäßen Sound aktueller Musikrichtungen. Unterstützt wird der Chor durch eine vierköpfige Live-Band.

Info

Kurhaus Bad Mergentheim.jpg
Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - GOSPELICIOUS - Landesgospelchor Baden-Württemberg - 2025-09-05 19:30:00 Google Yahoo Kalender - GOSPELICIOUS - Landesgospelchor Baden-Württemberg - 2025-09-05 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - GOSPELICIOUS - Landesgospelchor Baden-Württemberg - 2025-09-05 19:30:00 Outlook iCalendar - GOSPELICIOUS - Landesgospelchor Baden-Württemberg - 2025-09-05 19:30:00 ical

Tags