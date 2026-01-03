Gospelkonzert mit den Carmeleons

Auf dem Programm stehen deutsche und englische Gospels, Pop, Balladen und A cappella-Stücke.

Im aktuellen Projekt singen 84 Sängerinnen und Sänger. Eine große Stärke des Chors ist seine Vielfalt: Personen aus drei Generationen, aus Rottenburg und Umgebung und aus unterschiedlichen Konfessionen singen gemeinsam.

Alle Solistinnen und Solisten kommen aus dem Chor.

Die Carmeleons werden in bewährter Weise begleitet von der Band Joyful Noise.